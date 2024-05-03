BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNRS000121
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RS16-225-BI
|1
|BLNRS000121
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Локальная индикация без индикации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Стандарты IEC 60884-1
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194473
|20
|11.5
|4
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194470
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.514
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|43606481194471
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.377
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|119.309
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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