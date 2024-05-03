BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.