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BLNRS000122
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS000122
BLNRS000122

BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRS000122
Линейка Blanca
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RS16-225-SI1BLNRS000122129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации винт монтажные лапки
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Количество розеток 2
Форма отвертки Pozidriv No 1
Соединение – клеммы 2 винтовые зажимы
Тип крышки со шторками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811949092011.54 см. 0.069кг.
CAR
26шт.1360648119490623.219.58.9 см. 0.517кг.
BAG
336шт.4360648119490740.424.228.8 см. 3.391кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 119.719кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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