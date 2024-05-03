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BLNRS001012
BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRS001012
BLNRS001012

BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRS001012
Линейка Blanca
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) одноместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RS16-264-SI1BLNRS001012129.05.2020
RS16-004-SI1BLNRS001012129.05.2020
RS16-004-S1BLNRS001012129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винт монтажные лапки
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Цветовой оттенок кремовый
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811948791611.54.6 см. 0.056кг.
CAR
210шт.1360648119487623.219.58.9 см. 0.663кг.
BAG
360шт.4360648119487740.424.228.8 см. 4.271кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 146.118кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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