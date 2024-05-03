BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRS001017
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) одноместная с заземлением без шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Режим фиксации монтажные лапки винт
Комплектация изделия изделие в сборе
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 30 мм
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776077
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489776074
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.655
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489776071
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.494
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|152.435
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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