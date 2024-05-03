BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRS001027
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) двухместная с заземлением без шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации монтажные лапки винт
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Локальная индикация без индикации
Cтандарт разъема Schuko
Вес нетто 0.087 кг
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776114
|20
|11.5
|5
|см.
|0.088
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606489776111
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.627
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|23606489776118
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.437
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|147.315
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты