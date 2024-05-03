Продукты
BLNRS001115
BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS001115
BLNRS001115

BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNRS001115
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Относительная влажность 60-60 %
Контрольная лампа Без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811958211611.54.6 см. 0.056кг.
CAR
210шт.1360648119582823.219.58.9 см. 0.661кг.
BAG
320шт.4360648119582940.424.210.6 см. 1.507кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 153.551кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
Фильтры
Поиск
Корзина