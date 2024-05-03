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BLNRS441115
BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRS441115
BLNRS441115

BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNRS441115
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric BLANCA (ясень, скрытой установки) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010222378.58.54.4 см. 0.07кг.
CAR
210шт.24.120.19.6 см. 0.777кг.
BAG
320шт.24.940.811.4 см. 1.734кг.
P12
41800шт.12080120 см. 170кг.
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки IP44 BLNRS44111x серии Blanca
Дата документа: 07/02/2024
Формат PDF
Размер 3.09 MB
Розетки IP44 BLNRS44111x серии Blanca
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