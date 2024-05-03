BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNRS441116
Розетка Systeme Electric BLANCA (антрацит, скрытой установки) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022251
|8.5
|8.5
|4.4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|19.7
|24.3
|9.4
|см.
|0.777
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.8
|40.8
|11.3
|см.
|1.735
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|170
|кг.
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