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BLNRS441121
BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.,с крышками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS441121
BLNRS441121

BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.,с крышками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNRS441121
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении. Идеально подойдёт для ванной комнаты.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации монтажные лапки винт
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Локальная индикация без индикации
Стандарты IEC 60884-1
Количество кабелей 3
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812801212012.55.5 см. 0.1кг.
CAR
25шт.1360648128012823.219.58.9 см. 0.603кг.
BAG
330шт.4360648128012940.424.228.8 см. 3.912кг.
P12
4900шт.12080101.4 см. 135.35кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 118 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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