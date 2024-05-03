BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк., с крышками,16А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк., с крышками,16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRS441124
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении. Идеально подойдёт для ванной комнаты.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия Blanca
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Контрольная лампа Без индикации
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481280152
|20
|12.5
|5.5
|см.
|0.099
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481280159
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.595
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|43606481280150
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.373
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|141.541
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 118 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты