BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.,с крышк., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) двухместная с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. - Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Розетка устанавливается в одно монтажное отверстия, благодаря чему можно избежать дополнительного штробления стен. - Идеально подходит для ванной комнаты и других помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.