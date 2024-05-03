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BLNSK003231
BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ
BLNSK003231

BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSK003231
Линейка Blanca

Силовой комплект Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет белый) состоит из вилки с двумя контактами и нейтралью, соответствующей розетки и подъёмной коробки предназначена для сетей до 250 В, на ток до 32 А. - Данный комплект предусматривает открытый монтаж. - Идеально подходит для электроплиты. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Количество полюсов 2
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Цвет изделия Белый
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606489729547242010.2 см. 0.278кг.
BAG
36шт.2360648972954140.424.214 см. 1.961кг.
P12
4420шт.12080113 см. 155.238кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
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