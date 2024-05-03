BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ
BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSK003231
Силовой комплект Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет белый) состоит из вилки с двумя контактами и нейтралью, соответствующей розетки и подъёмной коробки предназначена для сетей до 250 В, на ток до 32 А. - Данный комплект предусматривает открытый монтаж. - Идеально подходит для электроплиты. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Количество полюсов 2
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Цвет изделия Белый
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489729547
|24
|20
|10.2
|см.
|0.278
|кг.
BAG
|3
|—
|6
|шт.
|23606489729541
|40.4
|24.2
|14
|см.
|1.961
|кг.
P12
|4
|—
|420
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|155.238
|кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
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