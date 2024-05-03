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BLNSR003241
BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
BLNSR003241
BLNSR003241

BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSR003241
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт монтажные лапки
Номинальный ток 32 A в 440 В Переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Минимальная партия для продажи 1
Конфигурация полюсов розеток 3P + N
Дополнительные характеристики
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 440 В
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Количество выходных разъемов 1
Монтаж устройства утопленный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119452716144.9 см. 0.127кг.
CAR
26шт.1360648119452423.219.58.9 см. 0.864кг.
BAG
336шт.4360648119452540.424.228.8 см. 5.478кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 182.314кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки силовые серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 235.76 kB
Розетки силовые серии Blanca
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