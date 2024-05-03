BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSR003241
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт монтажные лапки
Номинальный ток 32 A в 440 В Переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Минимальная партия для продажи 1
Конфигурация полюсов розеток 3P + N
Дополнительные характеристики
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 440 В
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Количество выходных разъемов 1
Монтаж устройства утопленный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194527
|16
|14
|4.9
|см.
|0.127
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194524
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.864
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|43606481194525
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.478
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|182.314
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
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