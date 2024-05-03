BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный, 400ВТ, БЕЛЫЙ

Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.