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BLNSS040011
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный, 400ВТ, БЕЛЫЙ
BLNSS040011
BLNSS040011

BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный, 400ВТ, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSS040011
Линейка Blanca
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
SR-2S0-BI1BLNSS040011129.05.2020
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 85
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Тип продукта диммер
Серия Blanca
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство поворотный
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Емкость зажимного соединения 0.75...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 0.75...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Вес нетто 0.078 кг
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Условия эксплуатации
Стандарты CE61
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811947181195.5 см. 0.112кг.
CAR
28шт.1360648119471523.219.58.9 см. 0.997кг.
BAG
348шт.4360648119471640.424.228.8 см. 6.274кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 206.193кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Техническая документация
Светорегулятор серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.62 kB
Светорегулятор серии Blanca
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