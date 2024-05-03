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BLNSS040014
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ТИТАН
BLNSS040014
BLNSS040014

BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ТИТАН

Референс: BLNSS040014
Линейка Blanca

Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 85
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта диммер
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Вес нетто 0.078 кг
Функции переключения кнопка Светорегулятор (диммер)
Поверхность необработанная
Емкость зажимного соединения 0.75...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 0.75...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты CE61
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811954631195.5 см. 0.112кг.
CAR
28шт.1360648119546023.219.58.9 см. 0.999кг.
BAG
316шт.4360648119546140.424.210.6 см. 2.181кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 214.256кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Светорегулятор серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.62 kB
Светорегулятор серии Blanca
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