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BLNSS040015
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ЯСЕНЬ
BLNSS040015
BLNSS040015

BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ЯСЕНЬ

Референс: BLNSS040015
Линейка Blanca

Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 85
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта диммер
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Форма отвертки Плоская
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Исполнительное устройство поворотный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Стандарты CE61
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811959201195.5 см. 0.112кг.
CAR
28шт.1360648119592723.219.58.9 см. 0.999кг.
BAG
316шт.4360648119592840.424.210.6 см. 2.182кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 214.299кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Светорегулятор серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.62 kB
Светорегулятор серии Blanca
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