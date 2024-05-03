BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ЯСЕНЬ
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный 400ВТ, ЯСЕНЬ
Референс: BLNSS040015
Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 85
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта диммер
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Форма отвертки Плоская
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Исполнительное устройство поворотный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Стандарты CE61
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195920
|11
|9
|5.5
|см.
|0.112
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606481195927
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.999
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|43606481195928
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.182
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|214.299
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Размер 250.62 kB
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