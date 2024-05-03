Продукты
BLNTA000017
BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNTA000017
BLNTA000017
BLNTA000017
BLNTA000017

BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNTA000017
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) телевизионная, с изолирующей пластиной предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта ТВ розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.036 кг
Частота передачи 4000-2150000 кГц
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Тип упаковки Флоупак
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897758411610.53.2 см. 0.038кг.
CAR
218шт.1360648977584823.219.58.9 см. 0.776кг.
BAG
336шт.2360648977584540.424.210.6 см. 1.736кг.
P12
43240шт.12080110.4 см. 174.226кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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