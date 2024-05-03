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BLNTS000016
BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АНТРАЦИТ
BLNTS000016
BLNTS000016

BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АНТРАЦИТ

Референс: BLNTS000016
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Антрацит
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Blanca
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Поверхность необработанная
Вес нетто 0.042 кг
Тип упаковки Флоупак
Глубина встраивания 13 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811956851611.53.5 см. 0.044кг.
CAR
210шт.1360648119568223.219.58.9 см. 0.541кг.
BAG
320шт.4360648119568340.424.210.6 см. 1.266кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 131.915кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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