BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АНТРАЦИТ
Референс: BLNTS000016
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Антрацит
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Blanca
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Поверхность необработанная
Вес нетто 0.042 кг
Тип упаковки Флоупак
Глубина встраивания 13 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195685
|16
|11.5
|3.5
|см.
|0.044
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195682
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.541
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195683
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.266
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|131.915
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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