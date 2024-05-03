BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении. Выключатель подходит для небольших светильников и бра.