BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNVA061002
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении. Выключатель подходит для небольших светильников и бра.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|A16-051-S
|1
|BLNVA061002
|1
|29.05.2020
|A16-051-SI
|1
|BLNVA061002
|1
|29.05.2020
|VA1U-112-S
|1
|BLNVA061002
|1
|29.05.2020
|VA1U-112-SI
|1
|BLNVA061002
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 6
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Количество клавиш 1
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197481
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481197488
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.836
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606481197489
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.306
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|177.16
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 6A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 332.49 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 6A серии Blanca
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты