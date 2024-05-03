BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNVA101004
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Комплектация изделия изделие в сборе
Область применения освещение
Тип продукта выключатель
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Поверхность необработанная
Функции переключения однополюсный
Вес нетто 0.049 кг
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332561
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481332568
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.843
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481332569
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.869
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186.158
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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