BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVA101017
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок бежевый
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Функции переключения однополюсный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776152
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489776159
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.902
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606489776156
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.988
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|196.877
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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