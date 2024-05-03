BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNVA101105
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Область применения освещение
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Поверхность необработанная
Стандарты IEC 60669
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197658
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.05
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481197655
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.854
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481197656
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.892
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|188.21
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты