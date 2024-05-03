BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNVA101106
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок черный
Минимальная партия для продажи 1
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Локальная индикация лампа
Тип покрытия глянцевое
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Поверхность необработанная
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197887
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.05
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481197884
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.854
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481197885
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.892
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|188.21
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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