BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNVA105003
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винты
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Количество клавиш 2
Тип покрытия глянцевое
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197788
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481197785
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.901
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481197786
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.986
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|196.688
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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