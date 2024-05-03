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BLNVA105016
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVA105016
BLNVA105016
BLNVA105016
BLNVA105016

BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNVA105016
Линейка Blanca

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) с изолирующей пластиной двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.058 кг
Тип покрытия глянцевое
Тип монтажа открытый
Поверхность необработанная
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811970781610.53.7 см. 0.057кг.
CAR
215шт.1360648119707523.219.58.9 см. 0.956кг.
BAG
330шт.4360648119707640.424.210.6 см. 2.096кг.
P12
42700шт.12080110.4 см. 206.57кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
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