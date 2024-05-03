BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - С его помощью можно управлять двумя источниками света с одной точки. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.