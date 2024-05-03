BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVA105017
Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - С его помощью можно управлять двумя источниками света с одной точки. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винты
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Количество клавиш 2
Тип покрытия глянцевое
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776176
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.057
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489776173
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.955
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606489776170
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.094
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|206.408
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты