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BLNVA105104
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, ТИТАН
BLNVA105104

BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв., 10А, 250В, ТИТАН

Референс: BLNVA105104
Линейка Blanca

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок титан
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Локальная индикация лампа
Вес нетто 0.053 кг
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064813326081610.53.7 см. 0.053кг.
CAR
215шт.1360648133260523.219.58.9 см. 0.902кг.
BAG
330шт.4360648133260640.424.210.6 см. 1.988кг.
P12
42700шт.12080110.4 см. 196.877кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
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