BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В,АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNVA105113
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) с изолирующей пластиной двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винты
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Вес нетто 0.059 кг
Поверхность необработанная
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196828
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481196825
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.992
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481196826
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.167
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|212.969
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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