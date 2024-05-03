BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVA106017
Переключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776206
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489776203
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.985
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606489776200
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.154
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|211.835
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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