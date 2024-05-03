BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Переключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.