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BLNVA106017
BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVA106017

BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNVA106017
Линейка Blanca

Переключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 65
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897762061610.53.7 см. 0.059кг.
CAR
215шт.1360648977620323.219.58.9 см. 0.985кг.
BAG
330шт.2360648977620040.424.210.6 см. 2.154кг.
P12
42700шт.12080110.4 см. 211.835кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
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