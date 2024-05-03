BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNVS006101
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Выключатель подходит для небольших светильников и бра. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|S16-067-BI
|1
|BLNVS006101
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 6
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Цветовой оттенок Белый
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194305
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.057
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194302
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.671
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606481194303
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.317
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|147.486
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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