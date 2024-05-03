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BLNVS006101
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNVS006101
BLNVS006101

BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNVS006101
Линейка Blanca
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Выключатель подходит для небольших светильников и бра. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
S16-067-BI1BLNVS006101129.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 6
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Цветовой оттенок Белый
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811943051611.54.3 см. 0.057кг.
CAR
210шт.1360648119430223.219.58.9 см. 0.671кг.
BAG
360шт.4360648119430340.424.228.8 см. 4.317кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 147.486кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Выключатели скрытого типа 6A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 274.18 kB
Выключатели скрытого типа 6A серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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