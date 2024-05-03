BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNVS006501
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|S56-043-S
|1
|BLNVS006501
|1
|29.05.2020
|S56-043-SI
|1
|BLNVS006501
|1
|29.05.2020
|S56-052-BI
|1
|BLNVS006501
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 6
Основные характеристики
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Стандарты IEC 60669
Относительная влажность 60-60 %
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Вес нетто 0.061 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194329
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194326
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.721
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606481194327
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.617
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|156.504
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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