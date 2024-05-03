BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.