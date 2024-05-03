BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNVS006502
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|S56-052-SI
|1
|BLNVS006502
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 6
Основные характеристики
Серия Blanca
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 0.75...1.5 мм² для Жесткий кабель(и) 0.75...1.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Количество клавиш 2
Поверхность необработанная
Тип покрытия глянцевое
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194756
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194753
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.72
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606481194754
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.61
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|156.288
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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