BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.