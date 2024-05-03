BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNVS010112
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|VS1U-125-SI
|1
|BLNVS010112
|1
|29.05.2020
|VS1U-115-S
|1
|BLNVS010112
|1
|29.05.2020
|VS1U-115-SI
|1
|BLNVS010112
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок кремовый
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винты
Тип продукта выключатель
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов 11 мм
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Стандарты IEC 60669
Локальная индикация лампа
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194787
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.058
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194784
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.678
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606481194785
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.362
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|148.836
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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