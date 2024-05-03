BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNVS010504
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Тип продукта выключатель
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Тип покрытия глянцевое
Поверхность необработанная
Форма отвертки Pozidriv No 1
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195272
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.06
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195279
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.706
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195270
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.595
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|161.489
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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