BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNVS010604
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок титан
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Исполнительное устройство клавиша
Монтаж устройства утопленный
Поверхность необработанная
Вес нетто 0.06 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195302
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195309
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.687
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195300
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.557
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|158.105
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты