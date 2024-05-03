Продукты
BLNVS010615
BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS010615
BLNVS010615

BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNVS010615
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок Дерево
Область применения освещение
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Тип покрытия глянцевое
Исполнительное устройство клавиша
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811957771611.54.3 см. 0.031кг.
CAR
210шт.1360648119577423.219.58.9 см. 0.41кг.
BAG
320шт.4360648119577540.424.210.6 см. 1.004кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 108.335кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
Фильтры
Поиск
Корзина