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BLNVS010616
BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.,10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS010616
BLNVS010616

BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.,10А, 250В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNVS010616
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Область применения освещение
Цветовой оттенок черный
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Количество клавиш 1
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Стандарты IEC 60669
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811955481611.54.3 см. 0.031кг.
CAR
210шт.1360648119554523.219.58.9 см. 0.41кг.
BAG
320шт.4360648119554640.424.210.6 см. 1.004кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 108.335кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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