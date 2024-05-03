BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв., 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Переключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.