BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVS100507
Выключатель трёхклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - С его помощью можно управлять тремя источниками света с одной точки. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Вес нетто 0.067 кг
Функции переключения 1-полюсный 3-клавишный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776015
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.034
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489776012
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.437
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489776019
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.059
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|113.231
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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