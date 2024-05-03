BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNVS106603
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия Blanca
Область применения подсветка
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты
Количество клавиш 2
Обработка поверхности необработанная
Цветовой оттенок алюминий
Функция переключения сдвоенный на 2 направления
Условия эксплуатации
Рабочая температура 5-35 °C
Стандарты IEC 60669
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195098
|16
|11.5
|4.3
|см.
|0.034
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195095
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.446
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195096
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.076
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|114.761
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Вес 0.068 кг
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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