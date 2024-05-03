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BLNVS106606
BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNVS106606
BLNVS106606

BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNVS106606
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Область применения подсветка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 V переменный ток 50 Гц
Функция переключения сдвоенный на 2 направления
Обработка поверхности необработанная
Количество клавиш 2
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура 5-35 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Относительная влажность 60-60 %
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811955551611.54.3 см. 0.034кг.
CAR
210шт.1360648119555223.219.58.9 см. 0.446кг.
BAG
320шт.4360648119555340.424.210.6 см. 1.076кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 114.761кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Вес 0.068 кг
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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