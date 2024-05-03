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BLNVS410604
BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, ТИТАН
BLNVS410604
BLNVS410604

BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, ТИТАН

Референс: BLNVS410604
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric BLANCA (титан, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010223508.58.54.1 см. 0.068кг.
CAR
210шт.23.920.19.7 см. 0.782кг.
BAG
320шт.24.540.911.4 см. 1.734кг.
P12
41800шт.12080115 см. 170кг.
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Техническая документация
Выключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии Blanca
Дата документа: 07/02/2024
Формат PDF
Размер 2.97 MB
Выключатели (переключатели) IP44 BLNVS41060x серии Blanca
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