BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, АНТРАЦИТ

Переключатель Systeme Electric BLANCA (антрацит, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.