BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У IP44 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10AX, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNVS410607
Переключатель Systeme Electric BLANCA (бежевый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022411
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|24.1
|20.2
|9.7
|см.
|0.776
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.6
|41
|11.3
|см.
|1.721
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|167
|кг.
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