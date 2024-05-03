ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БУК, Россия
ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БУК, Россия
Референс: BPA16-201T
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и одноклавишного выключателя на 10А. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|BPA16-203T
|1
|BPA16-201T
|1
|30.06.2021
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 63
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981395
|20
|12.5
|5.2
|см.
|0.13
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981392
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.419
|кг.
BAG
|3
|—
|80
|шт.
|43606480981393
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.874
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|231.72
|кг.
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Размер 318.59 MB
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