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BPA16-205B
ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия
BPA16-205B

ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БЕЛЫЙ, Россия

Референс: BPA16-205B
Линейка Etude

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и двухклавишного выключателя на 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 63
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809813262010.53.9 см. 0.106кг.
CAR
212шт.1360648098132337.218.68 см. 1.398кг.
BAG
396шт.4360648098132438.438.433.2 см. 11.707кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 228.711кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Блоки двойные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 314.55 kB
Блоки двойные серии Этюд
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