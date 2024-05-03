ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BPA16-241C
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А со шторками и без заземления и одноклавишного выключателя на 10А. Удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 132.3
Основные характеристики
Цветовой оттенок серый
Тип покрытия глянцевая
Область применения питание напряжения
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Тип привода клавиша
Состав комплекта розетка 1 выключатель
Режим фиксации винтами
Тип монтажа скрытый
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010708
|24
|12.5
|5.7
|см.
|0.176
|кг.
CAR
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010715
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.374
|кг.
BAG
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010712
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.766
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|175.771
|кг.
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