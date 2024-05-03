ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BPA16-246C
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и одноклавишного переключателя на 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 73
Основные характеристики
Тип продукта выключатель и розетка
Цветовой оттенок серый
Область применения питание напряжения
Тип покрытия глянцевая
Серия Etude
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Состав комплекта розетка 1 выключатель
Режим работы откл.
Режим фиксации винтами
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010746
|24
|12.5
|5.7
|см.
|0.195
|кг.
CAR
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010753
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.504
|кг.
BAG
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010750
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.546
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|189.825
|кг.
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