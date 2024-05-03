ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и одноклавишного переключателя на 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.